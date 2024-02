La Fiat Panda verrà prodotta a Pomigliano almeno fino al 2027

Francois sottolinea che la produzione di Panda "inizierà a giugno e andrà avanti almeno fino al 2027". Nel suo intervento, l'ad di Fiat si è soffermato poi sui numeri di Panda, che "continua a essere leader di mercato in Italia e leader di segmento in Europa ed è anche l'unica ibrida di segmento A del gruppo".

La Fiat Panda - modello iconico di Stellantis - continuerà a essere prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco almeno fino al 2027. La produzione aumenterà di circa il 20% da metà marzo. Lo ha annunciato Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, in una conferenza stampa presso la fabbrica campana dove la Panda viene prodotta dal 2011. "Oggi posso annunciarvi che questa Panda rimarrà qui almeno fino al 2027 e spero che ci saranno le condizioni per andare anche oltre" ha annunciato Francois entusiasta. Fiat ha svelato durante la conferenza anche la serie speciale Pandina.

Una data storica

Fiat ha svelato durante la conferenza anche la serie speciale Pandina. La data di presentazione del 29 febbraio rende omaggio allo storico lancio della prima Panda nel 1980, presentata al presidente della Repubblica Sandro Pertini nella stessa data. “È un omaggio all'amore degli italiani per la Panda. In effetti, Pandina è il soprannome con cui gli italiani l'hanno sempre chiamata. La storia d'amore tra Panda e l'Italia continuerà così ancora per molti anni grazie ai nuovi investimenti che l'hanno resa la più tecnologica e sicura di sempre”. La Fiat Panda è leader di mercato in Italia e in Europa, con oltre 8 milioni di unità vendute durante la sua storia.