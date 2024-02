Sicurezza lavoro, la patente a punti non piace a sindacati e imprese

Da ottobre il governo vuole introdurre la pagella per le aziende del settore edilizio per ridurre gli infortuni. Cgil e Uil criticano il meccanismo perché ci sarebbero scapattoie che ne riducono l'efficacia. Le aziende, invece, temono di subire penalizzazioni anche quando l'incidente non dipende da loro. Annunciata l'assunzione di nuovi ispettori, ma anche così non sarà completata la pianta organica

Dai controlli irregolarità al 74%

Possibili modifiche, dunque, per questo intervento, annunciato insieme a una serie di altre misure per combattere il lavoro nero e il caporalato, fra le quali: divieto per le aziende che hanno commesso gravi violazioni di partecipare fino a cinque anni alle gare pubbliche; taglio dei benefici fiscali alle imprese fuorilegge; maggiori controlli per capire se il costo della manodopera è adeguato a quello dell’appalto e sanzioni più severe, anche penali, per limitare il caporalato e l’impiego in nero. Per i correttivi però bisogna fare in fretta, vista l’illegalità diffusa che emerge dagli ultimi dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che nel 2023 ha riscontrato un tasso di irregolarità del 74 per cento negli oltre 100mila controlli (amministrativi e sui posti di lavoro) effettuati e che – fra l’altro - hanno permesso di recuperare un miliardo di euro in contributi non versati.