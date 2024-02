Stellantis apre a produzione di auto elettriche Leapmotor a Mirafiori

Stellantis starebbe valutando la possibilità di produrre in Italia, nello stabilimento di Mirafiori i veicoli elettrici del partner cinese Leapmotor. La notizia è riportata da Automotive News . La produzione, continua la testata specializzata, potrebbe partire nel 2026 o nel 2027 e i modelli elettrici cinesi prodotti a Mirafiori verrebbero venduti dalla rete di concessionari europei di Stellantis. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares non ha escluso la possibilità che Leapmotor venga a produrre in Italia "se ci fosse un business case adeguato".