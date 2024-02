Bonus gite scolastiche, oggi ultimo giorno per fare domanda. Come fare

La procedura sulla piattaforma

I passaggi che i nuclei familiari sono tenuti a seguire su Unica sono i seguenti: si parte da “Famiglie e studenti”; poi, si selezionano la sezione “Servizi” e la sottosezione “Agevolazioni”; il punto d’arrivo è l’ambito “Viaggi di istruzione”. Le famiglie devono possedere una Dichiarazione sostitutiva unica, che può essere richiesta sul portale dell’Inps e che dev’essere in corso di validità. La Dsu è funzionale alla verifica da parte dell’Inps che l’Isee sia effettivamente minore a cinque mila euro; se non la si compila per tempo, viene considerato l’Isee attestato nel 2023. L’Inps comunica in tempo reale se la famiglia ha tutti i requisiti necessari per ottenere l’agevolazione ministeriale: è sufficiente controllare l’area personale all’interno di Unica. I nuclei con più figli hanno la possibilità di inviare una domanda diversa per ciascuno di loro. Per eventuali problemi di accesso alla piattaforma, la scuola può essere d’aiuto.