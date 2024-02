Ferrari, record di utile e ricavi: premio ai dipendenti di 13.500 euro

Nel giorno del clamoroso annuncio dell'accordo con Lewis Hamilton a partire dal 2025, Ferrari ha comunicato di aver chiuso il 2023 con un utile netto pari a 1,257 miliardi, per la prima volta oltre la soglia di 1 miliardo, in crescita del 34% sul 2022. Il margine annuale dell'Ebitda è salito al 38,2%, anche in questo caso un record per la casa di Maranello. I ricavi netti sono stati pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell'anno precedente, con consegne totali pari a 13.663 unità, in aumento del 3,3% rispetto al 2022. Intanto, i 5mila dipendenti di Ferrari in Italia quest’anno riceveranno un premio di competitività fino a 13.500 euro. Il prossimo anno il valore massimo potrà arrivare a circa 17mila euro. Il premio sarà commisurato alle presenze al lavoro: per raggiungere il massimo bisognerà non avere fatto neppure un’assenza durante l’anno.