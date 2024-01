La Piadineria, Cvc Capital acquista il 100% della catena italiana

L’accordo

Fondata nel 1994 a Brescia, La Piadineria è oggi leader di mercato nel fast casual food, con 408 punti vendita tra ristoranti, centri commerciali, outlet, retail parks in 65 diverse città. All’inizio del 2018, la catena è stata acquistata dai fondi Permiera, che negli ultimi 6 anni hanno triplicato fatturato ed Ebitda. Con un team di 2.500 collaboratori, oggi è la seconda catena di ristorazione in Italia e la sua offerta si basa su 30 diverse tipologie di piadine, tra cui anche prodotti per i consumatori che non mangiano glutine e lattosio. “Siamo entusiasti di supportare un’azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie ad eccellenza operativa ed un formato unico e distintivo", ha detto il direttore di Cvc Alessandro Baccarin, aggiungendo che “Cvc è pronta a sostenere l’azienda nel suo prossimo percorso di crescita, tramite l’ulteriore espansione del business in Italia, la diversificazione in altri formati fast casual, e l’internazionalizzazione”.