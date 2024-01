Tesla sospende la produzione in Germania, mancano componenti

Il comunicato

Lo ha annunciato la casa automobilistica, costretta a fermare la produzione nel suo stabilimento tedesco per i problemi nella catena di approvvigionamento provocati dagli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi portacontainer in transito nel Mar Rosso. La deviazione delle navi in direzione del Capo di Buona Speranza stanno allungando i tempi di consegna dei componenti in arrivo dall'Asia, ha spiegato Tesla