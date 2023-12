Da cibo a bollette e telefonia: i possibili rincari per il 2024

Il Codacons prevede per il prossimo anno una stangata per le tasche dei consumatori, con un conto che potrebbe crescere di 974 euro a famiglia. Gli aumenti riguarderanno molti ambiti, dagli alimentari all'Rc auto, passando per banche ed energia. Una nota positiva potrebbe invece arrivare dai mutui, contando che dovrebbe essere finita la politica dei rialzi dei tassi imposta dalla Banca centrale europea