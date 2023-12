Ilva, futuro appeso a un filo: il 28 cda decisivo

Feste di Natale col fiato sospeso per gli oltre 10mila lavoratori dell’ILVA di Taranto: urge oltre un miliardo di soldi freschi, i soci restano in stallo e il dossier torna sul tavolo del Governo nell’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno

Lo spettro della chiusura torna ad affacciarsi sull’ILVA: dopo il nulla di fatto dell’ultima assemblea prima di Natale, il 28 dicembre è in calendario un ennesimo consiglio d’amministrazione di Acciaierie per l’Italia, la società che gestisce l'impianto di Taranto: la produzione è ai minimi termini, le casse sono vuote, i due soci – quello pubblico, Invitalia, e quello privato, Arcelor Mittal – non trovano l’accordo su chi deve mettere mano al portafogli.

Servono tanti soldi: 320 milioni subito, solo per sopravvivere nell'immediato; più un miliardo di aumento di capitale, che serve per acquisire gli stabilimenti: oggi infatti sono nel perimetro della società solo in amministrazione straordinaria, cioè concessi in prestito dallo Stato, vanno comprati per potersi ripresentare alle banche con qualcosa da mettere a garanzia per nuove linee di credito.

Il miliardo è previsto nel Decreto Aiuti Bis del 2022, ma Palazzo Chigi intende sbloccarlo solo a fronte di un impegno pro quota di Arcelor Mittal: i franco-indiani hanno la maggioranza di Acciaierie, il 62%, ma nessuna intenzione di mettere soldi per primi. Il 28 dicembre lo stallo torna sul tavolo del Governo: “L’unica cosa certa è che Ilva continuerà a produrre”, ha rassicurato il ministro delle imprese URSO dopo l’incontro pre-natalizio coi sindacati.