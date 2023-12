Bolletta dell'acqua, l'inchiesta di Altroconsumo: rincari fino al 35%

La ricerca ha evidenziato aumenti medi del 9,5% in due anni, da dicembre 2021 a oggi, con una media di 466 euro di spesa a famiglia. Lo studio ha preso in considerazione i consumi idrici di un nucleo familiare di tre persone che utilizza in media 182 metri cubi d’acqua all’anno e le tariffe applicate nelle città capoluogo di provincia