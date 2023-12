Pastificio Rana, torna in Italia la produzione: piano da 78 milioni

Lifestyle

Con un'analisi sulle ricerche di pronuncia delle parole su Google, la piattaforma di apprendimento Preply ha scoperto quali sono i nomi più difficili della tradizione gastronomica Made in Italy. Tra i primi, gli gnocchi: una passione ma dall’appellativo ostico per chi arriva da altri Paesi. Ma anche gli italiani hanno difficoltà con tre cibi di altre tradizioni

Al secondo posto troviamo l’amatissimo ragù (conosciuto come “Bolognese” nei Paesi anglofoni) con 368.640 ricerche all’anno. Ma, in questo caso, la difficoltà non è causata dalla lingua italiana bensì dal francese. Sì, perché questo particolare sugo è nato nel Paese confinante al nostro nel XII secolo ed è arrivato in Italia intorno al 1300 in seguito al trasferimento del Papa da Avignone al Vaticano. L’italianizzazione del termine ragôut avvenne successivamente in epoca fascista