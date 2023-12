Vespa Piaggio, il valore del brand supera un miliardo di euro

Lo studio condotto da Interbrand, leader globale nella brand consultancy, indica Vespa come "un brand iconico, unico, e riconosciuto a livello mondiale” attestandone per la prima volta il valore economico

Dal 1946 un’icona italiana di stile nel settore della mobilità: la Vespa è conosciuta in tutto il mondo. Un brand il cui valore continua a crescere ed è stato valutato 1,079 miliardi di euro. Un incremento del 19% rispetto al valore ottenuto nel 2021 di 906 miliardi di euro. E' questo il risultato dello studio commissionato dal Gruppo Piaggio alla global brand consultancy Interbrand su Vespa. L'analisi dimostra la presenza globale di uno scooter in termini di distintività, design, lifestyle e divertimento.

Dalle origini al mito

“Vespa è un brand storico in continua evoluzione. E’ profondamente italiano e amato a livello globale” dichiara Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand. “Il nostro lavoro di valutazione non solo mette in numeri il successo di questo brand desiderato e richiesto, ma mostra anche che Vespa può incarnare valori come libertà e gioia di vivere, conquistando nuove arene oltre i confini della mobilità. La portata e il successo delle collaborazioni lo dimostrano" continua Ricca.