Perché l’educazione finanziaria femminile è così importante?

Seconda edizione per Edufin Index 2023, il rapporto che ha coinvolto un campione di 3.700 intervistati per indagare il livello dell’educazione finanziaria nel nostro Paese.

Il rapporto ha confermato che in Italia il livello di educazione finanziaria non raggiunge la sufficienza, ed è al di sotto della media degli altri paesi europei.

Gli italiani tendono ad adottare atteggiamenti molto prudenti nei confronti del mercato finanziario. I gruppi più informati sono i cittadini del nord Italia, sopra i 35 anni. I soggetti più fragili in materia sono invece i giovani, i nuovi italiani, e la parte femminile: in Italia 4 donne su 10 non hanno un conto personale. A parità di occupazione, la differenza salariale è del 15-20%. Il tema femminile risulta così importante perché è estremamente legato anche al livello di emancipazione. Già nel mercato del lavoro si osserva una grande disuguaglianza di genere, così come nella gestione della finanza personale.

A Sky Tg24 Business Davide Pellegrino, Amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, spiega l’importanza dell’educazione finanziaria in ambito femminile.

