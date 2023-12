Affitti brevi, arriva il Cin. Previste sanzioni per chi non lo espone

Svolta sulla questione degli affitti brevi. Via libera della commissione Bilancio del Senato all'emendamento dei relatori al decreto anticipi che introduce il Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti turistici. Si tratta in sostanza di una misura in chiave anti-evasione per contrastare l'economia sommersa presente in questo settore.

Previste anche sanzioni fino a 8mila euro per chi non lo possiede o non lo espone, ma non solo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.