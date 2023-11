Lucca, la filiera della carta traina la crescita del territorio

In controtendenza con la media nazionale, nei primi sei mesi del 2023 il settore è cresciuto del 4,2%. Si guarda già al futuro: nel prossimo triennio le esportazioni dell’aggregato (mobili e legno inclusi) dovrebbero segnare un tasso medio del +4,9% in valore. È emerso durante l’evento ‘Sostenibilità e Innovazione: opportunità e sfide per la filiera cartaria’ del Gruppo SACE. Centrale la discussione sul cammino della filiera verso una transizione ecologica ancora più compiuta

La filiera della carta di Lucca continua a crescere, facendo da traino per l’intera economia del territorio. Lo scorso anno l’export è cresciuto a una velocità doppia rispetto alla media nazionale: + 64% (contro il 31%), superando il valore di 1,5 miliardi di euro, nonostante l’aumento del costo delle materie prime. L’industria cartaria di Lucca e dintorni ricopre quindi un ruolo sempre più grande per le esportazioni italiane del settore, arrivando al 16% del totale. Anche nel primo semestre del 2023 - in controtendenza rispetto alla situazione nazionale - la crescita è andata avanti, segnando un +4,2% su base tendenziale. Si è tracciato un bilancio dei dati durante l’evento ‘Sostenibilità e Innovazione: opportunità e sfide per la filiera cartaria’, che si è tenuto a Lucca lo scorso 24 novembre nella sede di Confindustria Toscana Nord in Piazza Bernardini, con focus sugli impatti positivi della transizione ecologica per la filiera cartaria. All’incontro, organizzato da SACE, imprese e professionisti hanno discusso anche degli impatti positivi della transizione ecologica sull’operatività della filiera, insieme a responsabili ESG del sistema bancario ed enti accademici.

L’industria cartaria Made in Lucca: l’80% dell’export interno all’Ue

Le esportazioni dei prodotti della carta lucchese valgono da sole il 28% dell’export totale della Provincia. E se la carta in sé registra una frenata (-12,9%), i lavorati hanno più che compensato le perdite, assestandosi a +20,9%. La maggior parte di quello che parte da Lucca arriva in Unione Europea (80%), con Francia, Germania e Spagna in testa. Fuori dall’Ue, i partner principali sono Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. Ora si guarda al futuro: nel prossimo triennio l’export dell’aggregato - che include anche legno e mobili - dovrebbe crescere a un tasso medio del 4,9% in valore.

La transizione ecologica e la filiera cartaria

Fondamentale per la filiera cartaria è la transizione ecologica. Il settore, tra i primi in Europa per capacità di innovare processi e prodotti, è già tra quelli in prima linea nel processo di transizione. Lo è grazie alla valorizzazione dei principi di economia circolare, portati avanti tramite l’adozione di soluzioni di processo e di prodotto che guardano alla sostenibilità lungo tutte le fasi del ciclo di vita degli imballaggi, dall’eco-design al riciclo. L’opportunità è anche economica: si crea un vantaggio in termini di competitività aziendale e di filiera, a beneficio dell’intero tessuto economico dell’area. Guardando ai dati del Rapporto Comieco 2023, l’Italia ha registrato nel 2022 un tasso di riciclo pari all’81,2%, superando gli obiettivi UE al 2025 e avvicinandosi progressivamente ai target già fissati per il 2030.

L’importanza delle strategie sostenibili

Lavorare per mettere a punto nuove misure e strategie sostenibili è sempre più importante per le imprese italiane. Lo è soprattutto per una filiera come quella cartaria, tipicamente energivora. Ne è consapevole Gruppo SACE, presente sul territorio toscano con due uffici a Firenze a Lucca e una squadra dedicata che nell’ultimo anno ha supportato più di 2.400 imprese e sostenuto progetti (in Italia e nel mondo) per 3,5 miliardi di euro. Lo ha fatto mettendo in campo soluzioni assicurative e finanziarie per investimenti green, liquidità e attività di export, internazionalizzazione e progetti di rilievo strategico.