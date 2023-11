Inps, l'intelligenza artificiale sarà utilizzata per trovare lavoro

Il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, ha fatto sapere, in un’intervista al Messaggero, che l’istituto userà l’intelligenza artificiale per trovare lavoro ai disoccupati. Si partirà dalla creazione della piattaforma Siisl, ovvero il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa che “consente di associare alle richieste di occupazione le offerte di lavoro disponibili, o di accedere alle offerte formative necessarie per adeguare le proprie competenze a quelle richieste dal mercato, seguendo corsi indennizzati" ha spiegato Caridi. "In pochissimo tempo - ha aggiunto - è stato realizzato questo sistema che permette l’integrazione delle azioni di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo nel percorso di attivazione lavorativa degli utenti". Il vero salto di qualità nell’esperienza d’uso della piattaforma si dovrebbe ottenere con l’introduzione, da fine febbraio, del Consulente virtuale intelligente. Sfruttando l’Intelligenza artificiale generativa, il cittadino potrà interagire con la piattaforma in modo colloquiale.