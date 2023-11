Transizione green, gli effetti della sentenza di Karlsruhe

La discussione è accesa, non solo in Germania. La corte costituzionale di Karlsruhe ha giudicato non conforme alla Costituzione tedesca la decisione di trasferire le risorse per il contrasto all’emergenza pandemica nel Fondo per la Trasformazione e il Clima.



Quali sono le possibili conseguenze per l’Unione Europea? Lo spiega a SkyTg24 Business Gianclaudio Torlizzi, Fondatore T-Commodity.

