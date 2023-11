Classifica Interbrand 2023, Allianz primo brand assicurativo al mondo

Per la prima volta è stata superata la soglia dei 20 miliardi di dollari in valore del marchio, con una crescita a due cifre dell'11,5% ascolta articolo

Per il quinto anno consecutivo Allianz si conferma il brand assicurativo numero 1 al mondo nella classifica Best Global Brands 2023 di Interbrand. Inoltre, per la prima volta, Allianz ha superato la soglia dei 20 miliardi di dollari in valore del marchio, con una crescita a due cifre dell'11,5%. Il valore del brand Allianz è salito a 20,85 miliardi di dollari, con un aumento di 2,15 miliardi di dollari su base annua. Tra i brand globali in più rapida crescita, Allianz è salita di tre posizioni, raggiungendo il 31° posto nella classifica generale di Interbrand dei 100 marchi globali più importanti.

I risultati Allianz è riuscita a massimizzare il valore monetario che il brand apporta all'azienda. Allianz SE, assicuratore globale, con 122 milioni di clienti, 159.000 dipendenti e oltre 315.000 agenti e broker, applica con successo una strategia globale "One Brand Strategy", che riunisce varie entità sotto il marchio principale Allianz e vari sotto marchi. Di recente, l'attenzione strategica si è concentrata sulla semplificazione dell'esperienza del marchio B2B. Il rebranding di Euler Hermes in Allianz Trade nel 2022 ha garantito un go-to-market ed una customer experience coerenti e omogenei in tutte le aree geografiche. Inoltre, nel marzo 2023, Allianz ha riunito le attività assicurative Mid-Corporate e Large-Corporate sotto un'unica strategia e un unico approccio di mercato: la neonata Allianz Commercial.

I progetti Allianz si è inoltre impegnata a rendere il brand più tangibile e a costruire la fiducia attraverso iniziative globali dedicate alla customer experience e intervenendo sui feedback dei clienti. Una di queste iniziative ha riguardato l'interazione tra i clienti e gli operatori del call center, migliorando la chiarezza su coperture, sinistri e rinnovi. Un'ampia gamma di partnership e attività di sponsorizzazione consolidate continua a creare punti di contatto reali e significativi momenti di brand experience tra Allianz e i suoi principali stakeholder. La "famiglia" di stadi Allianz, la partnership globale con i Movimenti Olimpico e Paralimpico e molte altre collaborazioni con organizzazioni sportive e culturali hanno fatto sì che il brand fosse percepito in modo molto più tangibile. Questo ha a sua volta contribuito al costante progredire di Allianz nella classifica Best Global Brands di Interbrand.

"Crescente forza del marchio Allianz" "La nostra posizione nella classifica dei Best Global Brands è la più forte di sempre. Questo conferma la crescente forza del marchio Allianz e la fiducia accordataci da clienti, agenti e broker, partner commerciali e dipendenti", ha dichiarato Bernd Heinemann, Group Strategy, Marketing and Distribution Officer di Allianz SE. "Essere il primo assicuratore è solo l'inizio. Allianz guarda oltre il settore e aspira a competere con i brand di maggior valore al mondo. In questo campionato, tutti i giocatori hanno una cosa in comune: una profonda comprensione del valore che i loro brand apportano alle loro aziende".