Salotto del Mix, 400 aziende riunite per discutere del futuro digitale

L'evento

Durante quella che è stata l’edizione più partecipata di sempre, oltre 1000 operatori del settore della telecomunicazione (Telco), in rappresentanza di più di 400 aziende del comparto, si sono confrontati su alcune tematiche attuali come le infrastrutture e il cloud con un focus importante sull’education. I presenti al Salotto hanno avuto l’opportunità di visitare gli stand delle aziende sponsor e di partecipare a una ricca sessione di centinaia di incontri one to one. Tra le novità dell'edizione 2023, la sezione education, rivolta agli studenti delle scuole secondarie a indirizzo informatico, per favorire l’incontro tra mondo della scuola e il lavoro, e quella dedicata alle associazioni di riferimento per il mondo Telco, per offrire alle aziende partecipanti un’opportunità di contatto diretto. Tema centrale inoltre, quello della sostenibilità, su cui gli operatori Telco sono attenti da tempo. Dalla riduzione del consumo energetico per dare vita a data center sostenibili, all’utilizzo di energia rinnovabile e smaltimento attento dei rifiuti, queste le buone pratiche di un datacenter sostenibile.