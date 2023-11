Rapporto Caritas: 5,6 milioni di poveri assoluti, fenomeno strutturale

In Italia la povertà cresce, affermandosi ormai come un fenomeno "strutturale". Dal 2021 al 2022 i poveri assoluti sono aumentati di 357mila unità, attestandosi ora a quota 5 milioni 674 mila, pari al 9,7% della popolazione (erano il 9,1% nel 2021). Tradotto, un residente su 10 oggi non ha accesso a un livello di vita dignitoso. E c'è di più: un povero assoluto su quattro ha comunque un lavoro, dato che fa emergere in tutta la sua criticità la dimensione dei "working poor", i lavoratori poveri, mentre emergono accanto alle vecchie, anche nuove forme di povertà, come quella energetica generata dal costo delle bollette.

Chi nasce povero lo rimane anche da adulto

La fotografia dello stato delle povertà in Italia è restituita dal Rapporto 2023 su Povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas italiana, diffuso oggi in vista della VII Giornata Mondiale dei Poveri di domenica e intitolato, "Tutto da perdere". "L'Italia - spiega il report - risulta essere il Paese in Europa in cui la trasmissione inter-generazionale delle condizioni di vita sfavorevoli risulta più intensa. Chi in Italia nasce povero probabilmente lo rimarrà anche da adulto".

Il 30% dei poveri assoluti è formato da stranieri

I dati: dal 2021 al 2022 "sono scivolati nella povertà assoluta altre 357mila persone. Tra loro, vi è la cifra enorme di 1,2 milioni di minori in condizione di indigenza,. Gli stranieri, pur rappresentando solo l'8,7% della popolazione, costituiscono il 30% dei poveri assoluti. I lavoratori poveri che si rivolgono alla Caritas sono il 22,8% dell'utenza, di cui il 64,9% sono stranieri". Sono poi 2,7 milioni i "working poor" in Italia (l'11,5% degli occupati rispetto a una media europea dell'8,9%). Il 47% dei nuclei in povertà assoluta risulta infatti avere il capofamiglia occupato. Tra le famiglie povere di soli stranieri la percentuale sale addirittura all'81,1%.