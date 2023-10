Cardinale Zuppi: "Sei milioni di poveri in Italia sono uno scandalo"

Il presidente della Cei è intervenuto alla Fiera di Genova per la 40esima assemblea annuale dell'Anci

"Oggi ci sono sei milioni di italiani che vivono in povertà, una cosa che ci deve scandalizzare, spessissimo chi vive il peso e la sofferenza più diretta sono i Comuni e anche la Chiesa, perciò l'incontro di oggi serve anche a ringraziarli per il loro senso civico che mette al centro la persona". Lo sottolinea il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi Genova a margine alla 40ma assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani in corso a Genova.

L'appello un mese fa

L’arcivescovo di Bologna già a fine settembre, nella sua introduzione al Consiglio permanente dei vescovi italiani, aveva affrontato questa piaga citando gli ultimi dati Istat sulla povertà, fenomeno che “solo quindici anni fa” riguardava appena il 3% della popolazione. “La povertà in Italia può dirsi ormai un fenomeno strutturale, visto che tocca quasi una persona su dieci: il 9,4% della popolazione residente vive, infatti, in una condizione di povertà assoluta” aveva sottolineato.