La multinazionale di consulenza BIP annuncia l'acquisizione di Verco

Soluzioni per un mondo a zero emissione CO2

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Verco, un'organizzazione che riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni per un futuro a zero emissioni di CO2 - dichiara Danilo Perrucci, Partner e Head of Sustainability & Energy Management Global Department di BIP -. In questo periodo storico in cui gli effetti dannosi del cambiamento climatico si manifestano in modo costante, intendiamo valorizzare le nostre competenze per soddisfare la crescente domanda di supporto per il net zero e la sostenibilità in una vasta gamma di settori aziendali”. "Siamo lieti di entrare nel Gruppo BIP. La nostra visione è quella di offrire soluzioni per un mondo a zero emissioni di CO2 e realizzare progetti concreti per gli obiettivi globali, costruendo una comunità di professionisti appassionati ed entrando in collaborazioni e partnership a lungo termine. Siamo estremamente orgogliosi dei progressi compiuti finora e ora, rafforzati dall'esperienza di BIP, siamo pronti a portare la nostra visione a livelli ancora più elevati" afferma Dave Worthington, Managing Director di Verco.