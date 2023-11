Sparco, società tute F1 dà 3.000 euro a dipendenti che fanno figli

Nel prossimo quinquennio sono previsti ulteriori progetti per "migliorare il benessere dei dipendenti e più in generale per creare meccanismi virtuosi con il territorio e le realtà locali ove l’azienda opera", ha spiegato la società piemontese che produce tute e cinture di sicurezza per la Red Bull ascolta articolo

La Sparco, azienda piemontese che produce tute e cinture di sicurezza per la Red Bull, campione del mondo piloti e costruttori di Formula 1, ha deciso di introdurre nell’ambito del programma 2023-2024 un bonus bebè. Tra i 1.700 dipendenti dell'azienda, chi diventerà genitore o adotterà un figlio l’anno prossimo riceverà tremila euro lordi. Si tratta di un sostegno diretto alle famiglie con nuovi strumenti di welfare individuati nella "parental policy". Nel prossimo quinquennio sono previsti ulteriori progetti per "migliorare il benessere dei dipendenti e più in generale per creare meccanismi virtuosi con il territorio e le realtà locali ove l’azienda opera", ha spiegato la società.

I progetti di sostenibilità Oltre al welfare, per il biennio 2023-2024 l'azienda sta improntando la propria attività in coerenza con i valori alla base del rating ESG (Environmental Social Governance): sostenibilità ambientale dei propri prodotti e delle proprie produzioni nonché social responsability del proprio operare. Tale approccio si è palesato in alcuni progetti già portati a termine e in altri in fase di conclusione entro il 2024 tra cui il lancio nel catalogo 2023 della linea “Sparco full efficiency” che ha visto un importante successo delle produzioni ignifughe (tute, scarpe e guanti per i piloti) con materia prima rigenerata e contestuale riduzione delle immissioni di Co2 nell’ambiente, per le produzioni “green”, pari a circa 6 kg per capo prodotto. Un altro progetto riguarda la riforestazione: entro la prima metà del 2024 è prevista la riforestazione del plant produttivo dell’Hq di Volpiano con l’impianto di cento arbusti ad alto fusto (sempre verdi) per il miglioramento dell’ecosistema urbano della sottozona in cui lo stabilimento è inserito e della vita della comunità locale. leggi anche Formula 1, Gp Brasile: vince Verstappen. Video highlights della gara

"Senza distribuzione di richezza e cultura il nostro ruolo sociale verrebbe meno" "Sparco è una realtà produttiva fortemente radicata nel territorio torinese, che vive della competenza e del know how dei propri 1700 dipendenti – ha dichiarato Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco e componente del Cda -. Dietro alla leadership di mercato, c’è il grande impegno delle donne e degli uomini che in Sparco lavorano giorno e notte per rendere l’azienda un’ eccellenza italiana e mondiale in svariati segmenti di business". Per Bellazzini le ottime performance economico-finanziarie fin qui raggiunte nell’ultimo quinquennio, tuttavia, non possono essere il solo ed unico obiettivo a cui tendere: senza distribuzione di ricchezza, cultura, servizi e opportunità nei confronti della nostra comunità aziendale e territoriale, il nostro ruolo sociale ed economico verrebbe meno". leggi anche Wyth, piattaforma personalizzabile per aziende e community