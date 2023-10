Bonus colonnine, presto disponibile anche per imprese e professionisti

Come ha annunciato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dal 10 al 30 novembre tutti i soggetti professionali, come aziende e professionisti, potranno richiedere il contributo che copre fino al 40% della spesa per l’installazione e la messa in opera di infrastrutture di ricarica. Le risorse a disposizione sono 87,5 milioni di euro, a cui si aggiungono i 700 milioni previsti dal Pnrr