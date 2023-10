Palermo, ad Acea: investire nella rete idrica priorità nazionale

"Le infrastrutture idriche sono centrali" è l'analisi di Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, società quotata in Borsa che gestisce le infrastrutture di rete di sevizi essenziali come elettricità, acqua, smaltimento rifiuti. "L'acqua è tema cruciale in Europa, l'Italia è ricca di questa risorsa ma deve investire di più e meglio in infrastrutture di trasporto - afferma Palermo -, oggi la rete è in parte obsoleta, va adeguata anche come tecnologie. L'intelligenza artificiale può essere di aiuto importante per ottimizzare l'uso di questa essenziale risorsa", conclude il manager, facendo riferimento anche (ma non esclusivamente) ai soldi del PNRR.

Sul termovalorizzatore di Roma aggiunge: "È un progetto che abbiamo presentato in consorzio con altre aziende leader mondiali del settore, un progetto molto innovativo: già operiamo in altri impianti nel centro sud, potremo dare un forte contributo alla gestione dei rifiuti nella capitale".