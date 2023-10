Top Creators Awards, premiati da Forbes e Buzzoole 16 content creator

I vincitori sono stati individuati grazie all’utilizzo della suite tecnologica Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l'Influencer Marketing, e alla valutazione qualitativa di Forbes Italia. “Abbiamo lanciato i Top Creators Awards con l’obiettivo di valorizzare i talenti che si stanno contraddistinguendo di più nel panorama nazionale per la loro capacità di engagement e creatività - spiega Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole -. Lo scenario dei content creator, infatti, è in continua evoluzione, così come i trend e i linguaggi che vengono utilizzati. Questo appuntamento, dunque, vuole essere una bussola per individuare i più attuali protagonisti della Creator Economy in Italia”.

I vincitori

In ambito Entertainment sono stati premiati Daniele Cabras per le performance e il Milanese Imbruttito per un mix di elementi qualitativi scelti dalla redazione. Per quanto riguarda il settore del Food & Beverage sono stati premiati Ruben Bondì per le performance e 2foodfitlovers per la scelta della redazione. Passando al Travel&Tourism si aggiudicano il podio Giovanni Arena per le performance e Irene Colzi per la scelta della redazione. Nel campo del Beauty grazie all’elevata capacità di engagement vince Arienne Makeup, invece, per il mix di elementi qualitativi in pole position c’è Loretta Grace. Rispetto al settore dell’Education si aggiudicano il premio Geopop per le performance e Adrian Fartade per il premio redazione. Altra categoria che è stata valutata è quella dell’Automotive, in questo campo troviamo in pole position Alberto Fontana per le performance e Fjona Cakalli per il premio redazione. In ambito Tech, invece, ci sono Gianpaolo Golden per le performance e Andrea Galeazzi per il premio qualitativo.

Infine, sono stati assegnati due premi speciali. Il premio Multimedia è stato assegnato a Gabriele Vagnato per la sua capacità di essere riuscito a far emergere il proprio talento, grazie al proprio format e il proprio stile, su più canali social e media, anche al di fuori del web. Il premio “Rising Star” è stato assegnato a Francesco Vigliotti alias “Il Viglio” per la sua capacità di essere riuscito ad interpretare le logiche e il linguaggio dei social usando uno stile originale e creativo.