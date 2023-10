Intesa San Paolo investe in SpaceX, la società spaziale di Elon Musk

Intesa san Paolo annuncia un investimento in SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. Al momento l’ammontare dell’operazione non è noto. La banca spiega in una nota le motivazioni della scelta: In coerenza con il Piano d’impresa 2022-2025 che fa dell’innovazione uno dei suoi principali pilastri, Intesa ha riconosciuto al settore aerospaziale un ruolo di particolare rilievo. Perciò ha deciso di puntare su un’azienda che ha dimostrato una visione d’avanguardia ed è diventata nota a livello mondiale per una serie di imprese storiche".