Lo Spread Btp-Bund torna a salire e tocca i 200 punti base

L’approvazione della Nadef , la Nota di aggiornamento del Def, da parte del governo non ha riacceso la fiducia dei mercati verso il nostro Paese. Lo testimonia la tensione sullo spread tra Btp e Bund a 10 anni. Mentre durante tutta la giornata di ieri era passato tra diversi alti e bassi, chiudendo la seduta sui mercati telematici a 194 punti base contro i 193 dell'avvio, oggi è tornato decisamente a salire toccando i 200 punti base, con un tasso al 4,93%, per poi assestarsi a 197, con un rendimento sceso al 4,928%. Il Tesoro ha collocato Btp e Ccteu per complessivi 9,5 miliardi di euro. In aumento i tassi che hanno toccato livelli che non di vedevano dalla seconda metà del 2012.

Cottarelli: “Spread sale perché il governo ha dovuto gonfiare il decifit”

Secondo l’economista Carlo Cottarelli, il ritorno delle tensioni sullo spread si deve proprio al governo, che "ha dovuto 'gonfiare' il deficit per mantenere almeno qualche promessa come il taglio del cuneo. Ne risulta però aggravata la posizione relativa del Paese nel momento in cui è ultimo in Europa come spread e costo del debito”. In un’intervista a Repubblica, l’economista ha aggiunto: “Sarebbe stato meglio iniziare a tempo dovuto un'attenta revisione della spesa", visto che per l'anno prossimo "c'era la possibilità di ridurre drasticamente il disavanzo, che invece è stato fissato ben sopra i limiti europei. I mercati fiutano l'aria di tensione e lo spread è in crescita".