Musumeci a Sky TG24: "Su Nadef ragionamento sereno, gioco di squadra"

"Meloni ha illustrato i limiti entro i quali siamo chiamati a muoverci. Ogni ministro ha piena consapevolezza della difficoltà del momento", così a Start, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, all'indomani del Cdm del 27 settembre

"Sulla Nadef c'è stato un ragionamento sereno. Meloni ha illustrato i limiti entro i quali siamo chiamati a muoverci. Ogni ministro ha piena consapevolezza della difficoltà del momento", così a Start, di Sky TG24, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, all'indomani del Cdm del 27 settembre. "Quando hai poche risorse a disposizione devi subito individuare gli obiettivi essenziali", precisa Musumeci, ricordando che le priorità del governo rimangono "il sostegno e l’attenzione alle famiglie in difficoltà e abbattere il cuneo fiscale".

"Deficit di programmazione sulla difesa del territorio"

Mentre sul dissesto idrogeologico, il ministro riscontra un "deficit di programmazione sulla difesa del territorio" nel passato, e dice che si interverrà con il Pnrr ma anche con altri fondi "sperando che vengano utilizzati anche quelli già da anni assegnati e purtroppo non sempre pienamente investiti". Ci sarà poi una "battaglia sulle assicurazioni": "Siamo uno dei pochi Paesi in Europa che interviene al 100% finanaziariamente sugli indennizzi dopo una calamità", ma "le finanze dello Stato rischiano di andare al collasso se noi ogni anno siamo costretti ad affrontare questo problema con un impegno di 5-7 miliardi. Serve la compartecipazione dei cittadini" per le assicurazioni. Mentre sul ponte sullo Stretto di Messina, il ministro sottolinea che "serve prudenza sui tempi".

"Dare ulteriore ossigeno alle pensioni"

Poi un passaggio sulle pensioni, "il proposito del governo è quello di dare ulteriore ossigeno alle pensioni, soprattutto a quelle minime". "Il problema serio è riuscire a conciliare la condizione delle finanze con questa, che riteniamo sia una priorità", aggiunge Musumeci.

"Tutto il territorio deve farsi carico dei migranti"

Sul tema dei migranti, invece, il ministro sottolinea che "tutto il territorio deve farsene carico". E sull’aiuto per i Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno migratorio, chiarisce: "Abbiamo preso a modello Lampedusa, che è la più esposta nel Mediterraneo verso l’Africa". Il governo "ha già deliberato oltre 40 milioni di euro destinati esclusivamente a Lampedusa per realizzare le prime, necessarie, infrastrutture".