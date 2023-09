Indagine dell'Antitrust sui mercati degli apparecchi acustici

Cronaca

Ecco quali sono le città in cui queste fasce di popolazione vivono meglio secondo la classifica elaborata dal Sole 24 Ore. L'indagine si basa su tre indici generazionali, calcolati ciascuno su 12 parametri statistici che misurano le risposte dei territori alle esigenze specifiche delle diverse generazioni

Bambini, giovani e anziani hanno bisogni e necessità diverse, quali sono le città in cui queste fasce di popolazione vivono meglio e perché? A stabilirlo è una classifica elaborata dal Sole 24 Ore che ha analizzato alcuni indicatori che hanno permesso di scoprire quali sono le province con la migliore qualità di vita per fascia d'età

Il lavoro pubblicato su Lab 24 è giunto alla sua terza edizione . La ricerca si basa su tre indici generazionali, calcolati ciascuno su 12 parametri statistici ed è stata presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. Le classifiche misurano le risposte dei territori alle esigenze specifiche delle diverse generazioni

Dall'indagine emergono divari territoriali, l'Emilia Romagna, ad esempio, si posiziona in vetta alla classifica per la qualità della vita dei giovani e si piazza al terzo posto con Ravenna (e quattro città tra le prime 20 province) nella classifica che misura il benessere per i più piccoli