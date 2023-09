Birkenstock, presentata Ipo per quotarsi alla Borsa di Wall Street

I termini proposti per la vendita delle sue azioni non sono stati rivelati, ma le notizie dei giorni scorsi avevano affermato che l'Ipo potrebbe conferire al produttore di sandali un valore di più di 8 miliardi di dollari

Birkenstock, il noto produttore tedesco di sandali ha presentato la scorsa notte un'offerta pubblica negli Stati Uniti, prevedendo di quotare le sue azioni alla Borsa di New York. Ancora ignote le condizioni del collocamento azionario e il prezzo delle azioni. La società potrebbe puntare a una valutazione di oltre 8 miliardi di dollari. Il marchio Birkenstock ha dichiarato nell’ultimo anno ricavi per oltre 1,24 miliardi. Nel semestre terminato il 31 marzo ha registrato ricavi per 644,2 milioni di euro, in aumento rispetto a 542,6 milioni dell’anno precedente.