Spesa italiani, come cambia tra inflazione e carovita: Rapporto Coop

L'impatto dell'inflazione sulla spesa degli italiani

Secondo quanto emerge dallo studio, che comprende alcune grafiche elaborate dall'intelligenza artificiale, si registra un calo della spesa “fino a -3% nei primi sei mesi del 2023, un dato che a mia memoria non ho mai visto, sono le parole di Albino Russo di Ancc-Coop, riportate dalla testata online. Le famiglie, per far fronte alle difficoltà economiche spendono meno, ma anche in modo diverso: in un anno sono raddoppiati gli italiani che hanno affermato di non avere un’identità alimentare, inoltre si registra anche il calo (-15,6%) della vendita di prodotti ortofrutticoli negli ultimi due anni. “Quando si è rinunciato al superfluo, si inizia a rinunciare anche a quello che non è strettamente necessario all’apporto calorico quotidiano”, ha aggiunto Russo.