BTP Valore, torna il bond per famiglie e piccoli risparmiatori

Visto il successo della prima edizione (erano i primi di giugno) torna il Btp Valore, il titolo di Stato pensato per dare un rendimento corposo ai piccoli investitori e aumentare la quota di debito pubblico in mano alle famiglie italiane: lo annuncia il Ministero dell’Economia. Durata 5 anni, taglio minimo mille euro, cedole trimestrali a tassi crescenti e premio fedeltà finale. Tutti i dettagli.

Dal 2 al 6 ottobre, si replica. A soli quattro mesi dal primo BTP Valore, collocato con gran successo a inizio giugno per oltre 18 miliardi di euro, il Governo rilancia: è un prestito pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori individuali, non per i grandi fondi di investimento. Come il primo, le cedole saranno a tassi prefissati e crescenti negli anni, ancora da comunicare.

Novità: scadenza 5 anni, cedola ogni 3 mesi

Con qualche novità: il pagamento sarà trimestrale, non ogni 4 o 6 mesi, e la durata sarà un po’ più lunga, 5 anni. Scopi: dare un rendimento corposo in tempi di alta inflazione alle famiglie italiane (occhio: non sarà così alto da coprire l’attuale aumento dei prezzi, non è uno strumento nato per proteggere totalmente dal caro vita); e nel contempo aumentare la quota di debito pubblico custodito dentro i confini nazionali (ad oggi, siamo a circa un decimo del totale).

Per agevolare questi scopi, sarà facile accedere ai canali distributivi: si potrà sottoscriverlo presso qualsiasi banca (fisica oppure on line), o ufficio postale dove si ha il proprio conto titoli. E il premio fedeltà finale, per chi lo terrà fino alla scadenza, dovrebbe invogliare a non vendere il Btp (che poi spesso finisce a fondi internazionali) in caso di turbolenze sui mercati finanziari.