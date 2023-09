1/8 ©Getty

Torna anche per la stagione sportiva 2023/2024 il bonus sport da 400 euro in Campania, pensato per le famiglie dei bambini dai 6 fino ai 15 anni. Il governo ha messo a disposizione per il voucher un budget di 2,5 milioni di euro: ecco come richiederlo





Bonus asilo nido 2023, come richiedere lo sconto sulle rette