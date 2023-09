Piaggio nomina Matteo Colaninno presidente e Michele ad

Cronaca

Colaninno è morto nella sua abitazione di Mantova a palazzo Canossa dove sarà allestita la camera ardente solo per i familiari e i parenti più stretti. Nonostante i suoi interessi finanziari e imprenditoriali spaziassero da Pontedera all'Asia, era rimasto con salde radici mantovane. La famiglia ha deciso per i funerali in forma privata senza ancora comunicare né la data né il luogo esatto. Dopo gli esordi nel 1969 e la carriera all'Olivetti, il nome dell'imprenditore viene ricordato soprattutto per la scalata a Telecom nel 1999 e al rilancio di Piaggio