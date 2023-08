Msc compra Italo con un accordo da 4 miliardi

I dettagli dell'operazione

Il fondo americano Gip, già partner di Msc tramite Til (società gestore dei terminal portuali di Msc), sta cedendo la maggioranza delle quote. Praticamente tutti gli azionisti di Italo stanno vendendo le loro partecipazioni ad Aponte, tra cui Gip detiene attualmente il 72,6%. Le quote restanti sono distribuite tra Allianz (11,5%), Infra Investor (7,6%), MoLagers (0,6%), e vari soci italiani, tra cui Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital. C'è l'ipotesi che il fondo statunitense possa riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria, che controlla anche i servizi di autobus attraverso ItaloBus. Anche Allianz sembra essere interessata a mantenere la sua partecipazione. Tuttavia, il gruppo di Aponte otterrà la maggioranza assoluta di Italo, possedendo almeno il 51% delle quote.

Gli investimenti

Questa operazione permetterà a Msc di continuare i suoi investimenti nel settore logistico, non limitandosi al trasporto merci ma espandendosi anche nel trasporto passeggeri. Dopo il tentativo fallito di acquisire Alitalia, sembra che Msc sia ora pronto ad entrare nel settore ferroviario con Italo. L'obiettivo è integrare il trasporto passeggeri con le attività della compagnia da crociera del gruppo, che è diventata una delle più grandi e in continua espansione a livello globale. La strategia di espansione non si limiterà all'Italia: Italo sta progettando di svilupparsi anche in Spagna, Francia e Germania, lungo le linee ferroviarie ad alta velocità promosse dall'Unione Europea.