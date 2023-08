5/10 ©IPA/Fotogramma

Ogni titolare della Carta può prelevare fino a 600 euro al giorno per un massimo di 2.500 euro mensili dagli sportelli ATM Postamat; mentre per i prelievi dall’ufficio postale non esistono limiti se non quelli della disponibilità sul Libretto. Tutte le operazioni di prelievo e di versamento presso gli uffici postali sono gratuite così come i prelievi . In caso di Libretto emesso in forma cartacea, ogni titolare può effettuare fino a un massimo di 80 operazioni consecutive con la Carta Libretto Postale senza annotazioni sul Libretto