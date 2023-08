Gianluca Vacchi pronto a vendere le sue quote del Gruppo Ima al cugino

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'imprenditore e influencer sarebbe pronto a vendere le sue quote. A rilevarle, per un valore di circa 230 milioni di euro, il cugino che con il suo gruppo detiene già il 51% della società

Il noto imprenditore e influencer Gianluca Vacchi potrebbe vendere le sue quote dell'Ima Group (il 13%), la società leader nel settore del confezionamento per l’industria farmaceutica, cosmetica e alimentare, che conta 2 miliardi di euro di ricavi. A rilevare le quote, del valore di circa 230 milioni di euro, il cugino Alberto Vacchi, che con il suo gruppo detiene già il 51% della società.