Credit Suisse: ricchezza mondiale cala per la prima volta dal 2008

Economia

Entro il 31 agosto tutti i percettori del Reddito di cittadinanza riceveranno un contributo per attenuare gli effetti dell’inflazione, che arriverà direttamente sulla loro Postepay. Gli altri beneficiari, come lavoratori dipendenti e pensionati, lo riceveranno in automatico sul conto corrente bancario. Tra coloro che avranno l'assegno dall'Inps ci sono anche partite Iva, lavoratori stagionali, co.co.co., lavoratori autonomi occasionali e del mondo dello spettacolo