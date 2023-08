Tesla, Kirkhorn si è dimesso da Cfo: al suo posto Vaibhav Taneja

L'annuncio del cambio della guardia ai vertici dell'azienda pesa sui titoli che a Wall Street hanno chiuso in perdita

Zach Kirkhorn, il chief financial officer di Tesla, lascia l'incarico dopo quattro anni. Al suo posto è stato nominato Vaibhav Taneja. L'uscita a sorpresa di Kirkhorn precede il lancio del camion elettrico di Tesla e solleva dubbi sulla successione a Elon Musk, l'amministratore delegato del colosso delle auto elettriche impegnato in prima fila anche su SpaceX e X, l'ex Twitter. Kirkhorn era considerato uno dei possibili successori di Musk alla guida del colosso delle auto elettriche. L'annuncio del suo addio pesa sui titoli Tesla, che a Wall Street hanno chiuso in perdita.