Intelligenza artificiale, tutti i lavori a rischio entro il 2030

Economia

Lavoro, in Europa il 12% è precario: in Italia il trend peggiore

Il nostro Paese, con il 13,5%, si colloca al sesto posto in Ue. Forti le differenze territoriali: al Nord il valore si attesta intorno al 14% circa, nel Centro al 16,3%, in linea con la media nazionale, mentre al Sud la percentuale di precari sale vertiginosamente al 23% degli occupati. Ma preoccupa soprattutto la tendenza: il nostro è lo Stato europeo in cui l’incidenza dei lavori a tempo determinato è aumentata di più nel corso dell’ultimo decennio (+3,4% tra il 2013 e il 2022)

In Europa circa un lavoratore su 8 ha un lavoro a tempo determinato, quindi precario. L’Italia si colloca al sesto posto di questa speciale classifica, ma registra la tendenza peggiore tra i 27 Paesi nell’ultimo decennio. Il lavoro subordinato a tempo determinato è più frequente tra le persone giovani, tra chi ha un livello di istruzione più basso ed è più frequente tra le donne rispetto agli uomini. Lo dicono i dati del Eu labour force survey (ovvero rilevamento sulla forza lavoro) di Eurostat sul 2022

I lavoratori europei con un contratto a tempo determinato sono circa 24 milioni, il 12,1% degli occupati e il 14% di tutti i lavoratori dipendenti. Per gli over 25 la ragione principale è il non aver trovato un’offerta di lavoro permanente, come ha affermato il 37,7% degli intervistati in questa fascia di età