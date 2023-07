Bonomi a Sky TG24: “Per il caldo protocollo lavoro come durante Covid”

Il presidente della Confederazione degli industriali è intervistato nel corso di "Start" per parlare dei grandi temi e delle sfide dell'economia italiana: lavoro, Pnrr, inflazione, caro-vita. Sul salario minimo: "Ci sono dei settori con salari bassi? Sì, ma quali sono? Perché non sono quelli di Confindustria. I nostri superano tutti i 9 euro, quello dei metalmeccanici è quasi a 11 euro”. E ribadisce ancora una volta: "Il Pnrr non va nella giusta direzione"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è ospite a Start, su Sky TG24. Sul tavolo i grandi temi e le sfide dell'economia italiana: lavoro, Pnrr, inflazione, caro-vita. Bonomi ha toccato il tema della tutela dei lavoratori in queste giornate di caldo estremo: "Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid-19". Sul salario minimo:“La direttiva Ue sul punto aveva due obiettivi. Il primo era intervenire sui Paesi dell’Est che fanno dumping sul costo salariale. Il secondo era regolamentare il salario tra i vari Stati membri. Su questo aveva dato un parametro: 60% della mediana dei salari. Ma il tema vero è quello di spingere la contrattazione collettiva nazionale. Ci sono dei settori con salari bassi? Sì, ma quali sono? Perché non sono quelli di Confindustria. I nostri superano tutti i 9 euro, quello dei metalmeccanici è quasi a 11 euro”.