Mutui, Visco: chi ha il variabile ha risparmiato molto in ultimi anni

Il tasso variabile è più rischioso, e proprio per questo in passato ha garantito ampi risparmi alle famiglie che lo hanno scelto. Oggi il rapporto si è invertito, ma il governatore della Banca d'Italia è dubbioso su eventuali aiuti pubblici.

"Aiutiamo le famiglie che con il tasso variabile hanno già risparmiato negli anni scorsi perché più basso del tasso di chi ha preso il fisso”? È la domanda che si pone il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco, ospite a Sky TG24. Negli ultimi mesi in effetti le rate mensili dei mutui a tasso variabile sono aumentate sensibilmente, anche fino a un +50 per cento rispetto al periodo precedente al rialzo dei tassi della Bce. Ma, come ricorda il governatore, nell’ultimo decennio il mutuo a tasso variabile è stato decisamente più conveniente di quello fisso.

Tasso variabile più rischioso del fisso Il mutuo variabile infatti addossa il rischio di variazione del tasso in capo a chi prende in prestito il denaro. Per quello fisso invece sono le banche ad assumersi il pericolo che i tassi aumentino nel frattempo, e per questo ha solitamente un costo maggiore del variabile. Secondo una simulazione elaborata da Sky TG24 (mutuo a 20 anni di 200mila euro richiesto, spread dell’1 per cento) chi avesse richiesto un mutuo a tasso variabile nel luglio 2013 avrebbe finora risparmiato ben 18mila euro rispetto a chi avesse contratto lo stesso mutuo ma a tasso fisso.



18mila euro risparmiati dal variabile Le rate mensili infatti oggi sono decisamente più care per i primi, ma nel passato non è stato così. I mutuari a tasso variabile risparmiavano fino a 200 euro al mese di soli interessi rispetto a chi si era assicurato un tasso fisso. In questa simulazione, per invertire il rapporto e rendere il mutuo variabile più costoso di quello fisso i tassi dovrebbero rimanere a questo livello fino a dicembre 2029. Un’ipotesi irrealistica sulla carta.