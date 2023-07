1/9 ©IPA/Fotogramma

Oltre un milione di percettori dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) stanno per vedere un aumento in arrivo. A dare le nuove cifre è l’Inps, che gestisce l’erogazione dell’aiuto. Dal mese in corso, la rivalutazione degli importi sulla base dell’inflazione porterà fino a centinaia di euro in più al mese in tasca ad alcuni beneficiari, tra quelli con i redditi più bassi senza figli a carico

