Turismo: -10% gli italiani in vacanza, in aumento mete estere

Cala del 10% in due anni il numero di italiani che andrà in vacanza d'estate, e sulla scelta di rinunciare alle ferie estive pesano i problemi economici (16%). È quanto emerge dalla ricerca condotta da YouTrend per conto di Wonderful Italy, azienda leader in Italia nella gestione di case vacanza. Dopo il boom del 2021, quando il 71% di italiani aveva dichiarato di voler partire per le ferie estive, l'anno scorso il dato si era attestato al 65% e quest'anno si ferma poco sotto il 62%.

I dati

Il 69% degli intervistati ha dichiarato che il rincaro dei prezzi influisce sulla scelta di andare in vacanza. Altri fattori economici come l'aumento dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti ha ripercussioni per il 65% dei casi. Le preoccupazioni relative al lavoro e ai cambiamenti climatici pesano rispettivamente per il 37% e per il 39% delle persone. In particolare, la fascia di età compresa tra i 35 e i 54 anni è più preoccupata per il lavoro rispetto alle fasce under 35 e over 54. Anche i problemi economici non legati all'inflazione (per esempio, i tassi di interesse) vedono maggiormente coinvolta la fascia anagrafica centrale. Per il 72% delle persone tra i 35 e 54 anni, la situazione finanziaria incide sulla scelta delle vacanze. Per gli under 35 il dato si ferma al 65% e per gli over 54 al 60%.

Le sistemazioni preferite

Sempre ai vertici delle preferenze le sistemazioni in albergo e nelle case vacanza, quest'ultime preferite da 1 italiano su 3, al primo posto nella fascia under 35 e in forte crescita sulle altre categorie demografiche, in particolare per gli over 54 anni. Chi preferisce le case vacanza lo fa soprattutto per avere i comfort di una vera casa (23%) e per i maggiori spazi a disposizione (sempre il 23%). I motivi economici sono solo al terzo posto (19%), seguiti dalla disponibilità di una cucina (17%) e dalla maggiore privacy (16%). A seconda della fascia di età cambia il principale driver di preferenza della casa vacanza. Per gli under 35 conta maggiormente il comfort. Per i turisti tra i 35 e i 54 anni conta lo spazio disponibile. Per gli over 55, il risparmio è il vantaggio principale della casa vacanza.