Istat, l'inflazione rallenta al 6,4% nel mese di giugno

Economia

Inflazione, le città italiane dove sono aumentati di più i prezzi

Per i servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, i costi medi nazionali sono saliti del 13,6% rispetto a maggio 2022. Ma in alcuni centri i rincari sono maggiori

Firenze per gli alberghi, Viterbo per i ristoranti, Ravenna per il cibo: sono le città con i maggiori rincari, secondo la classifica stilata dall'Unione nazionale consumatori che ha fotografato l'andamento dei prezzi per i servizi di alloggio, di ristorazione, cibo e bevande, elaborando gli ultimi dati Istat sull'inflazione annua di maggio

