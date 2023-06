L'Antitrust fa risparmiare 5,5 miliardi a famiglie e imprese

“I benefici per le imprese e le famiglie sono quantificabili in 5,5 miliardi in quattro anni". Roberto Rustichelli elenca i risultati dell’Autorità che guida: l’Antitrust, chiamata a garantire la concorrenza, impedire che le imprese si mettano d’accordo per praticare gli stessi prezzi, bloccare pratiche commerciali scorrette e aggressive.

Rimborsati oltre 700mila consumatori

Gli oltre 5 miliardi si riferiscono ai maggiori costi evitati tra il 2019 e il 2022 grazie alle operazioni di controllo, che hanno inoltre permesso a più di 700 mila consumatori di ricevere un rimborso negli ultimi tre anni, per un totale di oltre 4 milioni di euro. L'attività di vigilanza negli ultimi tempi è stata condizionata anche dall’alta inflazione, con in primo piano il mercato dell’energia, dove l’aumento delle bollette ha portato grossi profitti alle grandi società del settore.

Risparmi rosicchiati

Attenzione anche alle banche, che, con l’innalzamento del costo del denaro, hanno visto crescere gli utili, grazie a mutui e prestiti più onerosi, mentre i tassi sui soldi dei correntisti non hanno seguito i rialzi nella stessa misura. L’anno scorso, ricorda Rustichelli, oltre la metà delle famiglie ha rosicchiato i propri risparmi a causa del carovita.