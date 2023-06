Eni e Var Energi acquisiscono Neptune Energy Group Limited

L'acquisto di Neptune

Lo rende noto Eni ricordando che Neptune ha un portafoglio globale di asset prevalentemente a gas e attività in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia. Eni acquisirà l'intero portafoglio di Neptune con esclusione delle attività in Germania e in Norvegia. Var è una società quotata alla Borsa di Oslo e detenuta al 63% da Eni. Le attività in Germania, prosegue la nota, saranno scorporate dal perimetro prima dell'operazione, mentre le attività in Norvegia saranno acquisite da Var direttamente da Neptune ai sensi di uno share purchase agreement separato. L'acquisizione Var si perfezionerà immediatamente prima dell'acquisizione Eni, e i proventi derivanti dalla vendita del Neptune Norway Business rimarranno nel Neptune Global Business, acquisito da Eni. Secondo i termini concordati, Neptune Global Business avrà un enterprise value pari a 2,6 miliardi di dollari, mentre quello di Neptune Norway Business sarà di circa 2,3 miliardi. Al 31 dicembre 2022, il debito netto del Neptune Global Business (pro-forma per la vendita del Neptune Norway Business) era pari a circa 0,5 miliardi di dollari. Il corrispettivo netto finale per le operazioni di Eni e Var sarà pagato in contanti al momento del loro completamento. L'acquisizione Eni sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile.