Rapporto Fmi: inflazione Eurozona toccato picco, obiettivo 2% lontano

Economia

Secondo uno studio The European House-Ambrosetti - Erion il nostro Paese è primo in Europa per l’impatto dell’industria sostenuta dalle Crm sulla crescita: 686 miliardi di euro nel 2022, pari al 38% del Pil. Dal nichel al litio alle terre rare: l’impiego versatile di queste risorse in settori strategici come la difesa e l'aerospazio può essere determinante per la doppia transizione ecologica e digitale. Con un aumento del riciclo al 65% si ridurrebbe il peso delle importazioni di Crm dalla Cina