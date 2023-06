Il prezzo del gas potrebbe continuare ad aumentare

Il prezzo del gas si è abbassato molto rispetto ai massimi toccati per la guerra in Ucraina, scendendo da 345 euro al Mwh al minimo di 23 euro lo scorso 2 giugno. Negli ultimi giorni però il prezzo del gas ad Amsterdam è tornato a salire in maniera importante. Sky TG24 Business ha chiesto a Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity, se i rialzi degli ultimi giorni siano stati un fenomeno passeggero o se bisogna attendersi una nuova fiammata. Secondo Torlizzi, oltre al gas potrebbero aumentare anche i prezzi delle altre materie prime.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 16 giugno 2023 (rivedila qui), ospiti anche Giacomo Calef, country manager di NS Partners, e Pietro Calì, analista di Copernico Sim, che hanno analizzato lo stato attuale dell'economia europea.